La demencia del presidente Trump empeora cada día y se le acusa de mostrar nuevos síntomas



Donald Trump ha desencadenado nuevas preocupaciones de salud después de sus últimos comentarios sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, con críticos alegando que está mostrando signos de deterioro cognitivo que "empeora día a día" en el último problema de salud del hombre de 79 años.

El presidente ha prometido constantemente imponer nuevas sanciones a Rusia si el país se niega a negociar un acuerdo de paz con Ucrania.

Sin embargo, el sábado, pareció retractarse de este compromiso, declarando, en cambio, que solo tomaría dicha medida si sus socios de la OTAN acordaban dejar de comprar petróleo ruso por completo e implementar sus propias sanciones. La noticia llega tras la aparición de imágenes escalofriantes que muestran los planes de seguridad de Trump para su viaje al Reino Unido tras el tiroteo de Charlie Kirk.

En una publicación en Truth Social, Trump declaró: "CARTA ENVIADA POR EL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP A TODAS LAS NACIONES DE LA OTAN Y AL MUNDO: 'Estoy listo para imponer sanciones importantes a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN DEJEN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA'".

Continuó: "Como saben, el compromiso de la OTAN con GANAR ha sido muy inferior al 100%, y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición y poder de negociación sobre Rusia. En cualquier caso, estoy listo para ir cuando ustedes lo estén. ¿Cuándo? Creo que esto, sumado a la imposición por parte de la OTAN, como grupo, de aranceles del 50% al 100% a China, que se retirarán por completo una vez finalizada la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para poner fin a esta guerra mortal, pero ridícula".

"China ejerce un fuerte control, e incluso un gran control, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese control. Esta no es la guerra de Trump (¡nunca habría comenzado si yo fuera presidente!), es la guerra de Biden y Zelenski. Solo estoy aquí para ayudar a detenerla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas (7118 vidas perdidas solo la semana pasada. ¡Una locura!). Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. De lo contrario, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto! Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América", informa el Irish Star.

El mensaje desató críticas inmediatas, con detractores que afirmaron que el presidente mostraba síntomas de demencia y lo compararon con el expresidente Joe Biden. "Obviamente, Trump está alcanzando, lenta pero seguramente, la etapa de demencia de Joe Biden", escribió un usuario de X.

Otro comentó: "Para Trump, la OTAN existe para enriquecer a Estados Unidos y es prescindible. Ha amenazado con abandonar la OTAN en múltiples ocasiones y todavía está en el bolsillo de Putin, pero está débil a nivel nacional y su demencia es cada vez más difícil de ocultar".

La declaración arancelaria de Trump no es el único comentario sobre el conflicto en Ucrania que ha suscitado preocupación por el deterioro mental. Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en abril, Trump insinuó que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desencadenó la invasión rusa de su país.

En un video viral reciente en X, Trump declaró: "Siempre está buscando comprar misiles. Escuchen, cuando uno empieza una guerra, debe saber que puede ganarla. No se empieza una guerra contra alguien veinte veces más grande y luego se espera que la gente te dé misiles".

Los críticos se apresuraron a señalar que fue su viejo amigo Vladímir Putin quien inició el conflicto. Un usuario bromeó: "¿Recuerdan cuando Trump no recordaba quién invadió a quién? (Su macho alfa tiene demencia y miente mucho)".

"La demencia de Trump empeora cada día", intervino otro. Un tercero se hizo eco del sentimiento, diciendo: "La demencia de Trump se está intensificando, ya que describe incorrectamente a Ucrania como el inicio de la invasión de Putin a Ucrania".

Otro añadió: "Están todos empatados... Ucrania fue invadida por Putin, el amigo de Trump. Don Old sufre demencia".

A pesar de la creciente preocupación por la salud de Trump, su examen físico anual de abril lo declaró en un supuesto "excelente estado". "El presidente Trump exhibe una excelente salud cognitiva y física y está en plena forma para ejercer las funciones de Comandante en Jefe y Jefe de Estado", según el Dr. Barbabella, médico de la Casa Blanca, en el memorando.