(VIDEO) Covadonga Torres: Trump está purgando porque la apología del odio ha sido terrible en EEUU

Viernes, 19 de septiembre de 2025.- COVADONGA TORRES: "Trump está purgando porque la apología del odio ha sido terrible en EEUU"Covadonga Torres, profesora de derecho y doctora en la Universidad Rey Juan Carlos, analiza la situación internacional y las tensiones sociales actuales, destacando los eventos más relevantes en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.En Estados Unidos, la atención se centra en el funeral de Charlie Kirk y en las recientes decisiones de Donald Trump, incluyendo la prohibición del grupo Antifa y despidos polémicos como el de Jimmy Kimmel.Torres explica la diferencia entre discurso de odio y apología del odio, subrayando que la polarización social en el país ha aumentado desde 2020, con ataques dirigidos a las personas por su ideología más que a sus argumentos políticos, lo que se refuerza mediante el sesgo de confirmación en redes sociales.