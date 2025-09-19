(VIDEO) Trump y Xi deciden el futuro de Tiktok , "decepcionado" con Putin y Nvidia

Viernes, 19 de septiembre de 2025.- Trump y Xi deciden el futuro de Tiktok , "decepcionado" con Putin y NvidiaEste viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto mantener una conversación con el líder chino, Xi Jinping, para discutir el futuro de la red social TikTok en Estados Unidos. Esta llamada se produce después de que Trump extendiera el plazo hasta el 16 de diciembre para que la plataforma se desvincule de su empresa matriz china, ByteDance. La conversación sigue a la cuarta ronda de negociaciones celebrada esta semana en Madrid, donde ambos países alcanzaron un acuerdo preliminar para resolver el caso TikTok, aunque los detalles del "marco" acordado siguen siendo inciertos. Esta será la primera llamada entre Trump y Xi desde junio, y se desconoce qué decisiones concretas podrían surgir de este encuentro.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su relación personal con Vladimir Putin no ha facilitado la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. En un mensaje reciente, Trump afirmó: "Pensé que resolver el conflicto con Putin iba a ser más fácil por nuestra relación personal, sin embargo él me ha decepcionado."En Wall Street vivió una jornada de euforia impulsada por el sector tecnológico, especialmente por Intel, el gigante estadounidense de semiconductores. El anuncio de una inversión de 5.000 millones de dólares en la compañía y la colaboración con Nvidia, el principal fabricante de chips del mundo, ha disparado el Nasdaq, acercándolo a sus máximos históricos.