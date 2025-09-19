Investigan tala de cují y almacenamiento de aproximadamente 6.000 kilogramos de leña, en áreas protegidas de Lara

Hallazgo de 6 mil kilos de carbón provenientes de cujíes en áreas protegidas del estado Lara Credito: Agencias

En el estado Lara, autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo inspeccionaron dos áreas protegidas del municipio Torres, con el objetivo de controlar y verificar el cumplimiento de las normativas ambientales.

En la primera revisión realizada en el sector Pozo Guapo de la parroquia Castañeda, perteneciente al Parque Nacional Cerro Saroche, se evidenció la afectación de recursos naturales por tala de cují y almacenamiento de aproximadamente 6.000 kilogramos de leña.

El material forestal recuperado en esta inspección fue puesto a la orden del Ministerio Público para su investigación, dado que la actividad no contaba con los permisos ambientales correspondientes.

Seguidamente, dentro de una Zona Protectora de Cuerpo de Agua denominada Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), ubicada en la parroquia Espinoza de los Monteros, se detectó la afectación de vegetación y suelo por actividades de tala de árboles de la especie cují, presuntamente destinadas a la producción de carbón vegetal.

En el sitio, se hallaron indicios del uso de fuego para el procesamiento de leña, sin que se evidenciaran instrumentos de control previo ambiental, por lo cual, los funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo tomaron las acciones legales correspondientes al caso.

En los despliegues participaron, además de funcionarios del Ecosocialismo, Ministerio Público (Fiscalía 23° y la de Delitos Ambientales), del Instituto de Ecosocialismo del Estado Lara, la Policía Nacional Bolivariana (División de Vigilancia y Patrullaje Ambiental), Coordinación de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana, Instituto Nacional de Parques y la Zona Operativa de Defensa Integral N°13 Lara (ZODI).

Con estas acciones, se reitera el compromiso que tiene el Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro y la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, en la protección del ambiente y el cumplimiento de la normativa legal vigente.