INAMEH reporta cielo parcialmente nublado se prevé en gran parte del territorio nacional

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicaron en la cuenta de la red social Instagram del ente que sobre Venezuela, en horas de la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se estiman áreas nubladas acompañadas de precipitaciones, especialmente en Bolívar, Amazonas, norte de Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, Aragua, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Después del mediodía, habrá desarrollo de nubosidad, generadora de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro Occidente, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.