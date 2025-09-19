11 funcionarios electos demócratas de Nueva York arrestados al intentar acceder a las celdas de detención de Inmigración

Brad Lander, contralor de la ciudad, fue arrestado nuevamente. Jumaane D. Williams, defensor público, se encontraba entre los manifestantes detenidos afuera.

19 de septiembre de 2025.-Oficiales federales arrestaron a 11 funcionarios electos demócratas dentro de un edificio federal en el Bajo Manhattan el jueves, después de que exigieran acceso a las celdas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a migrantes, informó Los TIempos de Nueva York.com.

Los funcionarios, entre ellos Brad Lander, contralor municipal, y legisladores municipales y estatales, fueron arrestados tras presentarse en el número 26 de Federal Plaza e intentar inspeccionar las celdas de detención del décimo piso, operadas por ICE y cerradas al público. Las celdas han sido blanco de críticas tras las quejas por condiciones insalubres y de hacinamiento, lo que llevó a un juez federal a ordenar a ICE mejorar las condiciones el mes pasado.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, organismo que supervisa a ICE, negaron el acceso a los funcionarios electos y los arrestaron poco después de las 3:45 p. m., tras un enfrentamiento de una hora durante el cual los funcionarios se sentaron en el suelo, se negaron a irse y comenzaron a corear consignas tras desplegar una pancarta que decía: "NYers against ICE" (Nueva York contra ICE).

Casi al mismo tiempo, otro grupo de funcionarios electos demócratas fue arrestado después de que se unieran a unos 40 manifestantes frente al número 26 de Federal Plaza, intentando bloquear las puertas de garaje que suele utilizar el ICE para el traslado de camionetas con inmigrantes detenidos. Los funcionarios arrestados, incluido Jumaane D. Williams, defensor público, se sentaron en el suelo y corearon consignas pidiendo la liberación de todos los detenidos por el ICE.

Los agentes de policía les instaron a retirarse antes de proceder a arrestarlos.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE, informó que 71 personas fueron arrestadas el jueves.