Sindicato de Actores de Cine de Hollywood y otros condenan la decisión de ABC de cancelar el programa "Jimmy Kimmel en Vivo!

Tras los comentarios del presentador Charlie Kirk.

18 de septiembre de 2025.- Varios sindicatos, entre ellos SAG-AFTRA, el Writers Guild of America West (WGA) y otros, se manifestaron en contra de la decisión de

ABC de retirar del aire Jimmy Kimmel Live! por tiempo indefinido, informó Gente.com y El Reportero de Hollywood.

ABC citó los comentarios del comediante sobre la muerte del comentarista político de derecha Charlie Kirk como la razón de su decisión.

El presidente Donald Trump celebró la decisión en Truth Social.

Los sindicatos estuvieron entre los que reaccionaron después de que ABC cancelara indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre la muerte del comentarista político de derecha Charlie Kirk.

El miércoles 17 de septiembre, un portavoz de ABC, propiedad de Disney, confirmó a PEOPLE que Jimmy Kimmel Live! tendría una pausa indefinida después de que el presentador Kimmel, de 57 años, dijera sobre el joven de 22 años acusado de asesinar a Kirk durante su programa del lunes: "La pandilla MAGA (hace 2018) está intentando desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello. Entre las acusaciones, hubo duelo".

Kirk, de 31 años, recibió un disparo mortal mientras hablaba en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.