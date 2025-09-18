Reino Unido: Primer migrante deportado a Francia bajo el acuerdo "uno entra, uno sale"

18 de septiembre de 2025.- El primer vuelo con un migrante que cruzó el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación aterrizó en París, en virtud del acuerdo entre el Reino Unido y Francia, informó BBC.com.

El hombre, de nacionalidad india, fue expulsado del Reino Unido el jueves por la mañana en un avión de Air France.

Esto ocurre poco más de un mes después de que el Reino Unido y Francia acordaran un programa piloto de intercambio de migrantes de un año de duración, "uno entra, uno sale", con la esperanza de disuadir las travesías en pequeñas embarcaciones.

Mientras tanto, más tarde el jueves, el Tribunal Superior rechazó un intento de detener temporalmente la expulsión de otro migrante, un hombre eritreo, a Francia, lo que allanó el camino para que un vuelo despegara a primera hora de la mañana del viernes.

El tribunal de Londres supo que el hombre, a quien se le concedió el anonimato, iba a ser deportado del Reino Unido a las 06:15 BST del viernes.

En un fallo tras una audiencia de emergencia de tres horas el jueves por la noche, el juez Sheldon declaró que no existía justificación legal para retrasar el traslado del hombre a Francia.

Sus abogados argumentaron que podría haber sido víctima de trata y que se le había asegurado que Francia lo cuidaría adecuadamente.

El eritreo declaró que huyó de su país de origen en 2019 debido al reclutamiento forzoso, y que pasó un tiempo en Etiopía, Sudán del Sur y Libia antes de llegar a Europa y, finalmente, dirigirse a Dunkerque para intentar cruzar a Inglaterra, donde llegó el 6 de agosto.

Su posterior solicitud de asilo fue denegada, al igual que su declaración de que debería estar protegido en el Reino Unido como víctima de trata o esclavitud, después de que las autoridades concluyeran que había cambiado su versión y que no se le podía creer.