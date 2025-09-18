Estados Unidos: Estudiantes protestan contra Operación "Bombardeo a Mitad de Camino" de Inmigración frente a la Torre Trump en Chicago

18 de septiembre de 2025.-Estudiantes de Chicago abandonaron sus clases y se dirigieron al centro de la ciudad para protestar contra el aumento de arrestos y la aplicación de leyes migratorias frente a la Torre Trump, infromó CBS.com.

Folletos compartidos en redes sociales mostraban planes para una huelga a la 1 p. m. por parte de estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago y las Escuelas Charter Noble, e instrucciones para reunirse en State and Lake, cerca del Teatro Chicago en el Loop, para una "Protesta contra ICE".

"Presenten su voz. Presenten a sus amigos. Presenten su poder", decía el folleto.

Videos publicados en X mostraban lo que parecían ser cientos de estudiantes con mochilas y carteles pasando por el Teatro Chicago camino a la Torre Trump. Los estudiantes vitoreaban mientras caminaban.

Algunos llevaban la bandera mexicana sobre los hombros, mientras que otros portaban banderas mexicanas, puertorriqueñas y estadounidenses. Los carteles también mostraban banderas mexicanas y estadounidenses, y decían frases como: "Defendiendo a quienes no pueden", "El odio nunca hizo grande a Estados Unidos" y "Tu presidente tiene una foto policial, mis padres no".

Otros estudiantes escribieron mensajes improvisados ​​en sus cuadernos escolares de espiral, que incluían frases como "Viva México", "Alto a ICE" y "Ninguna persona es ilegal".

Muchos también llevaban calcomanías de la bandera mexicana en la cara. El martes 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México, que conmemora el grito de guerra del sacerdote Miguel Hidalgo, que dio inicio a la guerra de independencia del país contra España.

La multitud, que parecía estar compuesta por más de 100 personas, montó su protesta en Wacker Drive, al otro lado del río frente a la Torre Trump.

Las operaciones de ICE han aumentado drásticamente en el área de Chicago desde principios de septiembre, a raíz de lo que la administración Trump ha denominado "Operación Midway Blitz".