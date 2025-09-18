Estados Unidos: La base del gobierno de Trump para deportar a niños guatemaltecos "se derrumbó como un castillo de naipes"

El juez federal de distrito Tim Kelly, designado por Trump, reprendió al gobierno por bloquear la deportación de cientos de niños.

18 de septiembre de 2025.-Un juez federal designado por el presidente Donald Trump bloqueó el intento del gobierno de deportar a cientos de niños guatemaltecos a su país de origen, concluyendo que las afirmaciones de las autoridades estadounidenses sobre la operación se habían derrumbado como un castillo de naipes, informó Politico.com.

El juez federal de distrito Timothy Kelly emitió el jueves una orden preliminar, extendiendo el bloqueo a las deportaciones emitidas inicialmente por la jueza Sparkle Sooknanan, designada por Biden, el mes pasado. Sooknanan, quien fue la jueza de emergencia de guardia durante el fin de semana del Día del Trabajo, se apresuró a bloquear la operación después de que abogados defensores de los derechos de los inmigrantes presentaran una demanda en plena noche mientras los niños eran recogidos de sus asustados cuidadores y subidos a aviones en un aeropuerto de Texas.

Un abogado del Departamento de Justicia le dijo a Sooknanan en ese momento que la demanda para bloquear las deportaciones era "indignante" porque los padres de los niños habían solicitado su regreso y algunos los esperaban en un aeropuerto de Guatemala.

Después del fallo de Sooknanan, los aliados de Trump, incluidos algunos en la Casa Blanca, atacaron a la jueza, afirmando que estaba impidiendo que los niños guatemaltecos se reunieran con sus padres.

"El juez de Biden está secuestrando a estos niños migrantes y negándose a permitirles regresar con sus padres a su país de origen", escribió Stephen Miller, asesor de Trump, en X ese día.

Pero Kelly, en su fallo del jueves, afirmó que esa acusación simplemente no era cierta. Muchas de las afirmaciones del gobierno, señaló, se desmoronaron rápidamente cuando el gobierno guatemalteco informó que no pudo localizar a la mayoría de los padres de los niños, y aquellos que pudo encontrar dijeron que no habían solicitado el regreso de sus hijos y que preferían que buscaran oportunidades económicas en Estados Unidos.

Kelly reprendió repetidamente al gobierno por hacer esa afirmación infundada.