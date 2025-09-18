(VIDEO) En mi vida había visto una supervisión tan larga como la hecha al barco atunero

Jueves, 18 de septiembre de 2025.- Un incidente en el mar Caribe involucra a pescadores en Venezuela y un destructor de EEUU, generando tensiones y el reclamo del gobierno venezolano.



Con amplias declaraciones del general Padrino López, ministro de la Defensa, sobre la inteligencia militar que está realizando los Estados Unidos sobre Venezuela y sobre la información detallada que posee nuestro país sobre el emplazamiento y movimiento de las fuerzas norteamericanas en en El Caribe.



Entre otras cosas señaló que en su vida había visto una supervisión tan larga como la hecha al barco atunero, se tardaron ocho (8) horas en resquisarlo



Engañaron a los marineros del atunero señalándoles que tenían comunicación con Caracas, cuando esto nunca ocurrió.



Llamó al pueblo de Venezuela preservar la serenidad, la tranquilidad, la calma porque aquí está una Fuerza Nacional Bolivariana que está junto a ustedes, evaluando permanentemente cada movimiento de naves, buques, aviones en nuestra área de interés y haciendo nuestras respectivas apreciaciones.



No vamos a caer en provocaciones porque eso es lo que quieren, precisamente





