Venezuela presenta 2.2 delitos por cada 100 mil habitantes: ministro Cabello

Sala de Vigilancia y Control ha reducido en 70% los delitos

Credito: ONA

18 de septiembre de 2025.- Durante la emisión 543 del programa televisivo El Mazo Dando, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó que el país presenta 2.2 delitos por cada 100 mil habitantes.

En este sentido, el también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó que en Venezuela, "estamos alrededor de 2.2 delitos por cada 100,000 habitantes”.

En este contexto, congratulo el accionar civil de los venezolanos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, tienen la capacidad de compartir desde el respeto y la tolerancia.

“Aquí, un chavista puede estar haciendo un sancocho y llega un opositor, o viceversa; comparten y disfrutan. Aquí es así en los barrios”, expresó Cabello Rondón.

