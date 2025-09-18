(VIDEO) Más de 50 Países Se Unen vs Israel Tras su Ataque a Qatar

Jueves, 18 de septiembre de 2025.- FINALMENTE ESTALLÓ: Más de 50 Países Se Unen vs Israel Tras su Ataque a QatarIsrael acaba de cruzar una línea que el mundo árabe no está dispuesto a perdonar. En una cumbre de emergencia sin precedentes celebrada en Doha, más de 50 países islámicos y árabes alzaron la voz como un solo bloque para responder al reciente ataque contra territorio qatarí, ejecutado por fuerzas israelíes. Esta transmisión en vivo analiza a fondo los hechos confirmados, las implicaciones diplomáticas, el aislamiento progresivo de Tel Aviv y el surgimiento de una nueva alianza internacional que podría reconfigurar el equilibrio de poder en toda la región.Conectamos los puntos clave, revisamos las declaraciones oficiales, el rol de Estados Unidos y el impacto global de esta ofensiva. Si quieren entender por qué este momento marca un antes y un después, este es el espacio para hacerlo en tiempo real.