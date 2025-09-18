Cooperación China-Venezuela: Alianza estratégica «A Toda Prueba y Todo Tiempo»

La alianza estratégica entre China y Venezuela, denominada «A Toda Prueba y Todo Tiempo», continúa fortaleciéndose como un pilar fundamental de la cooperación bilateral. Este vínculo se reafirmó en una reciente reunión de alto nivel entre los representantes de ambas naciones, subrayando su compromiso mutuo.

El canciller de la República, Yván Gil, sostuvo un encuentro clave con el embajador de China en Venezuela, Lan Hu. El objetivo central de la reunión fue avanzar en la agenda de cooperación mutua bajo el paraguas de esta alianza estratégica, revisando los proyectos en curso y planificando nuevas iniciativas.

Un aspecto crucial de la reunión fue la recepción de un mensaje de apoyo explícito desde Beijing. China expresó su solidaridad con los esfuerzos de Venezuela por preservar la paz y la estabilidad en la región del Caribe, un área de interés geoestratégico vital.

Este apoyo se enmarca como una respuesta directa a las acciones hostiles e ilegales por parte de Estados Unidos. Durante el diálogo, se destacó especialmente el compromiso del presidente Nicolás Maduro por fortalecer la unidad regional frente a las amenazas externas. Esta postura consolida un bloque cohesionado que priorice la autodeterminación y la cooperación sur-sur.

La solidez de esta asociación queda demostrada por las más de 600 acuerdos bilaterales que abarcan múltiples áreas. Estos acuerdos son la columna vertebral de una relación que trasciende lo comercial, posicionándose como una alineación geopolítica significativa.

El lema «A Toda Prueba y Todo Tiempo» simboliza la resiliencia de esta alianza frente a las adversidades. Su objetivo declarado es enfrentar las amenazas imperiales y favorecer conjuntamente el desarrollo dentro del marco del Sur Global.