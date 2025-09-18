INAMEH prevé cielo parcialmente nublado con mantos nubosos

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevén cielo parcialmente nublado con algunos mantos nubosos que generaran lluvias dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, región Insular, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

La información la dio a conocer el Inameh a través de su canal de Telegram, dónde reseñó que en horas de la tarde y noche, se espera un desarrollo nuboso en la mayor parte del territorio nacional con precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas ocasionales en zonas de Bolívar, Amazonas, Monagas, sur de Anzoátegui, Lara, Falcón, Andes y sur del Zulia.

Asimismo, en la Gran Caracas pronostica nubosidad parcial en horas de la mañana con baja probabilidad de precipitaciones, después del mediodía prevé un desarrollo de mantos nubosos asociados a precipitaciones dispersas. La temperatura máxima oscilará en 30°C, mientras que la mínima en 19°C.

Con información de INAMEH / Prensa VTV