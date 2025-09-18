Cabello: En EE.UU. se levantan voces en rechazo al supuesto ataque militar en el Caribe

En Estados Unidos comienzan a levantarse voces internas que exigen una explicación al supuesto ataque de las fuerzas estadounidenses a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del Caribe, así lo expresó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.



Durante su programa "Con el Mazo Dando" que transmite Venezolana de Televisión (VTV), Cabello precisó que senadores estadounidenses cuestionan el uso de fuerza letal en lugar de procedimientos habituales como interceptar y capturar la embarcación, especialmente en casos donde no se ha presentado evidencia concreta. «¿Como acusas a alguien si no tienes la evidencia?, ¿donde está el cuerpo de delito?», se cuestionó.



De igual forma, contrastó esta acción con la reciente operación antidrogas realizada por funcionarios de seguridad de Venezuela en las costas de Falcón en la que se incautaron tres mil 692 kilos de cocaína y se logró la detención de cuatro personas vivas, quienes están colaborando con las autoridades.



"Una operación limpia, se decomisa la evidencia, tres mil 692 kilos, cuatros detenidos y sigue la investigación, cuando ocurre eso que meten un bombazo parece que no hay ganas de investigar, sino quieren que todo quede en silencio", expresó.



Al respecto, enfatizó que tras esta exitosa operación en las costas venezolanas se seguirán «levantando más voces en EE. UU.» tras preguntarse: «¿Cómo es que en Venezuela pudo hacer una operación limpia?, sin utilizar buque ni destructor misilísticos».