La viuda de Navalny afirma que nuevas pruebas de laboratorio demuestran que fue envenenado en prisión

Dos laboratorios analizaron muestras de Navalny, sacadas de contrabando de Rusia, y concluyeron que había sido envenenado, según declaró su esposa. La causa oficial de la muerte fue una enfermedad.

LONDRES, 18 de septiembre de 2025.- Yulia Navalnaya, esposa del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalny, afirmó que dos laboratorios extranjeros realizaron pruebas a muestras biológicas obtenidas de su esposo que demostraron que había sido envenenado, informó Reuters.com,

Navalny falleció repentinamente a los 47 años el 16 de febrero de 2024 en una prisión rusa en el Círculo Polar Ártico, privando a la oposición rusa de su líder más popular. Navalnaya ha acusado repetidamente a Rusia de su asesinato, una acusación que el Kremlin considera absurda.

El presidente Vladimir Putin ha dicho que antes de la muerte de Navalny existían planes para intercambiar a Navalny en un intercambio de prisioneros con Occidente. LABORATORIOS EN DISTINTOS PAÍSES CONCLUYERON QUE NAVALNY FUE ASESINADO Navalnaya publicó un video en X en el que afirmaba que material biológico de Navalny fue contrabandeado al extranjero en 2024 y que dos laboratorios lo examinaron. "Estos laboratorios en dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexei fue asesinado. Más específicamente, fue envenenado", declaró Navalnaya.

Exigió que los laboratorios publicaran sus hallazgos sobre lo que llamó la "verdad incómoda". No especificó qué veneno encontraron. "Estos resultados son de importancia pública y deben publicarse. Todos merecemos saber la verdad", declaró Navalnaya.

Al ser preguntado sobre las declaraciones de Navalnaya, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró: "No sé nada sobre estas declaraciones suyas y no puedo decir nada". El Kremlin tacha a los aliados políticos de Navalny de extremistas peligrosos que buscan desestabilizar a Rusia en nombre de Occidente. Se dice que Putin goza de un apoyo abrumador entre los rusos comunes.