Reino Unido: Fuentes del Palacio revelan El presidente Trump y la primera dama Melania dormirán en suites separadas en el Castillo de Windsor

los inusuales arreglos para dormir de Trump y Melania durante su visita de Estado



Los Trump también trajeron su propia ropa de cama antes de su permanencia en el Castillo de Windsor.

17 de septiembre de 2025.-Fuentes cercanas al palacio informaron al Daily Mail que la pareja ha optado por la privacidad y disfrutará de sus propias habitaciones, así como de sábanas traídas desde Estados Unidos durante la visita de estado al Reino Unido esta semana, informó Leigh Kimmins Reportera -thedailybeast.com.



Afortunadamente, el Castillo de Windsor cuenta con más de 1000 habitaciones, incluyendo apartamentos de estado, aposentos privados, capillas y oficinas.



"Los bromistas de abajo, comentando que Melania tiene una suite separada, bromean diciendo que si hubiera pedido una cama de agua podría distanciarse sin esfuerzo de Donald", se lee en la columna "Ephraim Hardcastle" del Daily Mail.



Alastair Bruce, comentarista de Sky News especializado en asuntos de la realeza, explicó que los invitados principales en Windsor disfrutan de una suite equipada con una cama doble y una individual, lo que significa que la pareja podría haber compartido habitación sin que Trump despertara a Melania al regresar de sus compromisos nocturnos.



La sugerencia de que los Trump están efectivamente separados ha rondado la mente de la administración durante meses. Ella vive principalmente en Nueva York mientras su esposo destroza y redibuja la Casa Blanca a su imagen y semejanza en Washington, D.C.



Sin embargo, su decisión de dormir separados por un muro podría considerarse furor en Windsor, ya que se dice que la difunta reina Isabel II y el príncipe Felipe disfrutaban de dormitorios separados. El rey Carlos y la reina consorte Camila han ido un paso más allá y mantienen residencias separadas.



Se dice que los lacayos de Trump registraron su suite de Windsor antes de que aterrizara en el aeropuerto de Stansted, a las afueras de Londres, el martes, suponiendo que la ropa de cama real no estaba a la altura, según la columna "Ephraim".