Canal ABC suspende programa del comediante "Jimmy Kimmel En Vivo" "indefinidamente" por comentarios sobre Charlie Kirk

17 de septiembre de 2025,-El miércoles por la noche, suspendió el programa nocturno "Jimmy Kimmel Live!" "indefinidamente" tras los polémicos comentarios de su presentador sobre el activista conservador asesinado Charlie Kirk, informó —Alex Sherman de CNBC contribuyó a esta historia.

El anuncio se produjo horas después de que el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sugiriera que la licencia de transmisión de ABC, subsidiaria de Disney, estaba en riesgo, y después de que Nexstar Media Group

anunciara que sus estaciones afiliadas a ABC "sustituirían a 'Jimmy Kimmel Live!' en el futuro previsible, a partir del programa de esta noche".

Jimmy Kimmel, durante su monólogo de apertura del programa del lunes por la noche, sugirió que Tyler Robinson, el hombre acusado de disparar fatalmente a Kirk la semana pasada en una universidad de Utah, estaba alineado con el movimiento MAGA (Make America Great Again) del presidente Donald Trump.

"La pandilla MAGA intenta desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para ganar puntos políticos con ello", dijo Kimmel.

"Entre las acusaciones, hubo duelo", añadió.

Un portavoz de ABC declaró el miércoles por la noche: "‘Jimmy Kimmel Live’ será suspendido indefinidamente".

Horas antes, el presidente de la FCC, Brendan Carr, declaró al podcaster conservador Benny Johnson que los comentarios de Kimmel eran "realmente repugnantes" y que existían "sólidos argumentos" para tomar medidas contra ABC y Disney.

"Este es un problema muy grave para Disney en este momento. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas", declaró Carr. "Estas empresas pueden encontrar la manera de tomar medidas contra Kimmel o la FCC tendrá trabajo adicional por delante".

"Tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, lo que conlleva la obligación de actuar en beneficio del interés público", declaró Carr.

Una persona familiarizada con la situación declaró a CNBC que Kimmel no está despedido y que Disney planea hablar con él sobre lo que debería decir cuando regrese al aire.