Estados Unidos: Tres policías muertos y dos heridos en tiroteo en el condado en Pensilvania

17 de septiembre de 2025.-Tres policías murieron y dos resultaron heridos en un tiroteo en el condado de York, Pensilvania, el miércoles por la tarde, según informó el coronel de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher L. Paris, informó CBSNoticias.com.

Los dos policías heridos se encuentran en estado crítico pero estable en el hospital, indicó Paris durante una conferencia de prensa.

El pistolero murió tras recibir disparos de la policía, añadió Paris.

Paris indicó que la policía está investigando, pero no cree que exista ninguna amenaza para la comunidad. El lugar seguía activo el miércoles por la noche, añadió.

El incidente ocurrió poco después de las 2 p. m. cerca de la cuadra 1800 de Haar Road, en el municipio de Codorus, al sur de York.

"El dolor será insoportable, pero lo soportaremos", declaró Paris durante una conferencia de prensa en el hospital WellSpan York, donde reciben atención los agentes heridos.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, describió el miércoles como un "día absolutamente trágico y devastador" para el condado y el estado.

"Creo que es importante que sepan que estas familias que están lidiando con esto —que están de luto y sufriendo en este momento— se tomaron el tiempo para decirnos lo orgullosos que están de sus seres queridos que se pusieron el uniforme para protegernos", dijo Shapiro. "Es extraordinario lo que hacen estas familias de agentes del orden; apoyan a quien se pone el uniforme y corre hacia el peligro".

Shapiro también ordenó que las banderas de Estados Unidos y Pensilvania en las instalaciones estatales, edificios y terrenos públicos ondearan a media asta en honor a los agentes fallecidos.

El hospital confirmó que está tratando a dos personas que se encuentran "en estado grave" en relación con el incidente y dijo que se implementaron "protocolos de seguridad mejorados" en las instalaciones inmediatamente después del incidente.

El vicegobernador de Pensilvania, Austin Davis, pidió en redes sociales que "por favor, envíen oraciones a los oficiales y a los involucrados en el tiroteo en el condado de York" e instó a la población a seguir las indicaciones de las fuerzas del orden. El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, también informó que se dirigía a la zona.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció en redes sociales que el FBI y la ATF se encuentran en el lugar para apoyar a las fuerzas del orden locales. "La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable. Oremos por los oficiales involucrados", escribió Bondi en la publicación.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que su departamento también está monitoreando la situación y "trabajando con socios interinstitucionales".

La Policía Estatal de Pensilvania y el fiscal de distrito del condado de York lideran la investigación.

Las escuelas del Distrito Escolar del Área de Spring Grove se refugiaron en sus hogares debido al incidente, pero desde entonces han recibido la autorización de las fuerzas del orden, según el sitio web del distrito. La medida se tomó por precaución, y ningún estudiante ni escuela estuvo involucrado, según el mensaje en línea.

La respuesta a las lesiones de los oficiales se desarrolló en un camino rural que serpentea a través de una zona agrícola no lejos de la frontera del estado de Maryland.