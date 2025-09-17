Cuatro arrestados tras la proyección de fotos de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor, Reino Unido

17 de septiembre de 2025.-Las autoridades británicas arrestaron a cuatro personas después de que videos e imágenes del presidente Donald Trump junto al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein fueran proyectados en el Castillo de Windsor el martes por la noche, poco después de que el presidente llegara al Reino Unido para una visita de estado, durante la cual tiene previsto quedarse en la residencia real, informó Forbes.com.

El martes por la mañana, un grupo de manifestantes desplegó una gran pancarta con una foto de Trump y Epstein en las afueras del Castillo de Windsor para protestar contra la visita del presidente. Otro grupo activista llamado "Todos Odian a Elon", que suele atacar al multimillonario Elon Musk, se atribuyó la pancarta en una publicación de Instagram: "El público británico le dio la bienvenida con esta pancarta gigante justo afuera del Castillo de Windsor, donde se aloja con el Rey esta semana".

El grupo afirmó que 1770 personas pagaron por la pancarta y que esta visita al Reino Unido tenía como objetivo "pulir la imagen de Trump".

La publicación instó sarcásticamente a sus seguidores: "Por favor, NO compartan esta foto... Gracias por su cooperación en este momento difícil para el presidente".