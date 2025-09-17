Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
En Rueda de Prensa
(VIDEO) Ministro Diosdado Cabello revela detalles de las operaciones de falsa bandera de la DEA
Por:
Venezuela News
|
Miércoles, 17/09/2025 02:46 PM
|
Versión para imprimir
Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello
Credito: Venezuela News
Miércoles, 17 de septiembre de 2025. Diosdado Cabello Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz se dirige al país en rueda de prensa.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
704
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Medios alternativos y comunitarios de La Guaira reciben equipos para defender la verdad de Venezuela
Continúan protestas de transportistas en Ecuador tras la eliminación del subsidio al diésel
ANSA: 95 % de los pagos en supermercados se realizan en bolívares
Masivas manifestaciones en Argentina; Milei cita a reunión urgente
Señaló el presidente Maduro
(VIDEO) Marco Rubio es el señor de la Guerra y enemigo de Venezuela
HRW acusa a Israel de haber desplazado por la fuerza a habitantes del sur de Siria
Arribaron a Maiquetía 185 venezolanos mediante plan Vuelta a la Patria
Al menos 50 refugiados sudaneses murieron en un naufragio el domingo, según la OIM
Colombia concede ciudadanía al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, víctima de lawfare
Petro reitera que en Colombia no existe el Cartel de los Soles
Autoridades desarticulan operación de falsa bandera orquestada por la DEA
(Un Estado cobarde que se ensaña con un Estado indefenso)
Exodo: 500.000 palestinos han sido obligados a salir de la ciudad mientras Israel sigue bombardeando, dejando medio centenar de muertos
¿Tiro a su propio pie?: UE prepara nuevo paquete de sanciones a China
Londres sacudida con histórica protesta anti-Trump: "¡Trump fuera!" y "¡Trump, vete!"
Retornan a suelo venezolano 5 niños secuestrados por Estados Unidos
Irlanda, Bélgica y Escocia piden sancionar a Israel por genocidio
Venezuela denuncia ante organismos internacionales agresión de EEUU en el Caribe
(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: El "Estado de Israel" existe y está reconocido por Naciones Unidas dijo Pedro Brieger
(VIDEO) Senadores de EE.UU. exigen explicaciones a Trump por ataque a lancha venezolana
Nueva Esparta registró 100% de ocupación hotelera y más de 80 mil turistas en temporada vacacional
EE.UU. lanza uno de sus planes más ambiciosos para contener la superioridad china en los mares
Bolsa de Valores de Caracas
“La bolsa navega en terreno positivo desde hace tiempo”
Cuestionan legalidad de ataque militar contra embarcación venezolana
Senador Jack Reed: "Estos atroces asesinatos son ilegales, el Congreso debe exigir responsabilidades a Trump y detener este imprudente abuso de poder"
(Versión de 2025) Muere Vicente Salias, autor del Himno Nacional
Efemérides 17 de septiembre: Día de... las Psicopedagogas... la Seguridad del Paciente – Explosión de buscapersonas en Líbano
Delcy Rodríguez: ¡EEUU miente sobre Venezuela y lava la cara a su principal dealer: Ecuador!
INAMEH reporta nubosidad de parcial a fragmentada predomina en gran parte del territorio nacional
Presidente Maduro: "Todos los sectores de Venezuela se reconciliaron para hacer frente a EEUU"
Joven venezolana de 16 años muere atropellada en Nueva York por un acosador en estado de ebriedad
Un profesor titular de la UCV gana US$ 30 mensuales y un docente de la UCAB percibe US$ 500, según rectores
Hoy en Caracas: habrá nueva actividad de solidaridad con la Flotilla Global Sumud y con Gaza-Palestina
Diego Casanova (Clippve): "No se cumplen las Reglas Mandela en Venezuela"
El 61,5% de las jóvenes venezolanas han sufrido o conocen casos de violencia digital de género
Venezuela rechaza señalamientos de EEUU de producir y facilitar tránsito de drogas
PCV rechaza agresión militar estadounidense contra Venezuela y la región latinoamericana y caribeña
Enviado especial Richard Grenell ve viable un "acuerdo" entre EEUU y Venezuela
El segundo en menos de una semana: Corpoelec denuncia "ataque terrorista" contra el SEN
Expertos de la ONU condenan "ejecuciones extrajudiciales" de EEUU en el Caribe
La divisa en el BCV superó los 161 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este martes 16 de septiembre 2025
EEUU: acusan a Tyler Robinson por homicidio agravado del conservador Charlie Kirk
Anzoátegui avanza en protocolos de erradicación de coral invasor
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
Barcos de EEUU tendrán que retroceder
(VIDEO) Xi confirma defensa a Venezuela
(VIDEO) Venezuela denuncia que un buque de guerra de EEUU abordó ilegalmente una embarcación de pescadores
“Plan Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente".
(VIDEO) Presidente Maduro inició despliegue, este jueves en la madrugada, del Plan Independencia 200
Que el gobierno se responsabilice de su salud y revise medidas impuestas al luchador laboral preso
(VIDEO) Jean Mendoza y sindicalistas de la madera en Bolívar, se solidarizan con Daniel Romero
Análisis de José Vizner, de Negocios TV
(VIDEO) ¿Estás preparado para ir a la guerra? ¿Qué opinan los europeos?
Diabetes y obesidad hasta daño renal y adicción al azúcar
(VIDEO) El lado oscuro de la Coca Cola que nadie te contó
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
Señaló el presidente Maduro
(VIDEO) Marco Rubio es el señor de la Guerra y enemigo de Venezuela
HRW acusa a Israel de haber desplazado por la fuerza a habitantes del sur de Siria
Colombia concede ciudadanía al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, víctima de lawfare
Petro reitera que en Colombia no existe el Cartel de los Soles
(Un Estado cobarde que se ensaña con un Estado indefenso)
Exodo: 500.000 palestinos han sido obligados a salir de la ciudad mientras Israel sigue bombardeando, dejando medio centenar de muertos
Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía
ANSA: 95 % de los pagos en supermercados se realizan en bolívares
Señaló el presidente Maduro
(VIDEO) Marco Rubio es el señor de la Guerra y enemigo de Venezuela
HRW acusa a Israel de haber desplazado por la fuerza a habitantes del sur de Siria
Arribaron a Maiquetía 185 venezolanos mediante plan Vuelta a la Patria
Al menos 50 refugiados sudaneses murieron en un naufragio el domingo, según la OIM
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad