Arribaron a Maiquetía 185 venezolanos mediante plan Vuelta a la Patria

Avión de la aerolinea Eastern que trae a connacionales desde EEUU

17 de septiembre de 2025.- El vuelo número 68 de la Gran Misión Vuelta a la Patria arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, con 185 venezolanos procedentes de Estados Unidos.



En el grupo, llegaron 5 menores de edad (una niña y cuatro niños) quienes permanecían retenidos en la nación norteamericana y, que hoy fueron recibidos por sus madres.



De acuerdo con la información publicada en la cuenta Telegram del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, “junto a los infantes venezolanos, retornaron a suelo patrio 16 mujeres y 164 hombres”.



Estas personas fueron recibidas por un equipo multidisciplinario integrado por representantes de los diferentes órganos de seguridad del Estado venezolano, encargado de ofrecer atención médico-social integral a este nuevo grupo de connacionales.



El pasado 12 de septiembre, llegaron 4 niños, de los más de 60 que aún permanecen bajo custodia del Gobierno estadounidense, y que Venezuela exige sean devueltos a sus madres.