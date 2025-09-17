Al menos 50 refugiados sudaneses murieron en un naufragio el domingo, según la OIM

Al menos 50 refugiados sudaneses murieron y 24 fueron rescatados el domingo en un naufragio frente a Tobruk, en el este de Libia Credito: Agencias

Al menos 50 refugiados sudaneses murieron y 24 fueron rescatados el domingo en un naufragio frente a Tobruk, en el este de Libia, indicó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a la AFP.

"El trágico accidente se produjo cuando se declaró un incendio en una lancha neumática que transportaba a 75 refugiados sudaneses", declaró la OIM a la AFP.

"Al menos 50 vidas se perdieron", añadió la misma fuente, que no pudo confirmar si entre las víctimas hay mujeres y niños. Por el momento se desconoce el paradero del 51º pasajero.

En un tuit, la OIM pidió "medidas urgentes para poner fin a estas tragedias en el mar", precisando que el naufragio se produjo el domingo.

Según la misma fuente, la embarcación partió de Tobruk y se dirigió a Grecia.

La OIM proporcionó atención médica a los 24 supervivientes y "los que lo necesitaban fueron trasladados a centros especializados", indicó la organización de la ONU.

Entre el 1 de enero y el 13 de septiembre, 456 personas perdieron la vida y 420 desaparecieron en la peligrosa ruta marítima del Mediterráneo central, informó la OIM en Libia en la red X.

Y desde principios de 2025, se interceptó y devolvió a Libia a 17.402 migrantes, entre ellos 1.516 mujeres y 586 niños, según la misma fuente.

Libia es uno de los principales puntos de tránsito para los migrantes y refugiados procedentes de África subsahariana que huyen de las guerras y la pobreza en sus países y tratan de llegar a Europa de manera irregular.