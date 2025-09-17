Colombia concede ciudadanía al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, víctima de lawfare

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este martes que su Gobierno otorgó la nacionalidad colombiana a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, y solicitó a Quito que lo entregue como un gesto a favor de la integración y la paz regional.

Ecuador: Jorge Glas recibe una nueva condena de 13 años de prisión por presunta corrupción

"El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana, espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano", publicó Petro en la red social X, acompañando el mensaje con una fotografía del acta de juramento firmada en Quito.

JORGE GLAS OBTIENE LA NACIONALIDAD COLOMBIANA

A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informa que se ha otorgado la nacionalidad colombiana a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano sentenciado por corrupción. Petro espera que Ecuador entregue a… pic.twitter.com/4C5tDdhEWZ

— LaDefensa (@LaDefensaEc) September 16, 2025

Glas enfrenta persecución política y judicial en Ecuador. En 2017 fue procesado por supuesta asociación ilícita, mientras que en 2020 fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en el denominado "Caso Sobornos".

Además, recibió sanciones económicas que incluyen una reparación integral de 250 millones de dólares, a pagar conjuntamente con otros procesados, y quedó inhabilitado de manera permanente para ejercer funciones públicas o cargos en instituciones financieras.

En 2022, una decisión judicial le permitió salir en libertad y a finales de 2023 buscó refugio en la Embajada de México en Quito, donde solicitó asilo político, alegando persecución por parte de la Fiscalía ecuatoriana.

Sin embargo, el 5 de abril de 2024, las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron por la fuerza en la sede diplomática y secuestraron al exvicepresidente, pese a que México ya le había concedido asilo.

Desde entonces, permanece en el centro penitenciario de máxima seguridad La Roca, donde incluso se reportó un intento de atentado en su contra durante un motín en enero pasado.

Los abogados de Glas han advertido en varias ocasiones que las precarias condiciones sanitarias y la ausencia de una adecuada atención médica en la prisión de La Roca han deteriorado de manera alarmante su estado de salud.

El caso se ha convertido en uno de los episodios de persecución judicial más notorios de la política ecuatoriana reciente.

El Comité Internacional hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional, a sectores académicos y a juristas, denunciando que estas prácticas constituyen violaciones a los principios fundamentales del derecho internacional en materia de derechos humanos.

La situación de Glas se tornó aún más crítica luego de que, pese a haber cumplido una condena que su defensa califica de arbitraria y carente de pruebas sólidas, la Fiscalía de Ecuador reactivó los procesos judiciales en su contra, intensificando la presión sobre el exvicepresidente.