Autoridades desarticulan operación de falsa bandera orquestada por la DEA

Ministro Diosdado Cabello

17 de septiembre de 2025.- El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), capitán Diosdado Cabello, informó sobre el desarrollo de una operación de falsa bandera organizada por un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos de Norteamérica.



“El pasado domingo, en horas de la madrugada, se capturó a un grupo de ciudadanos en una lancha con una importante cantidad de drogas: 3 mil 680 kilogramos de cocaína. El dueño de esa droga es Levi Enrique López Matisse, quien es un agente de la DEA y pretendía realizar una operación de falsa bandera para acusar al Estado venezolano”.



En este sentido, agregó que López Matisse “posee un estrecho vínculo con Sergio Parra Machado, ciudadano que operaba en el sector La Cañonera, en operaciones que se han vuelto hacia la Guajira colombiana”, precisó.



De igual manera, Cabello Rondón agregó la incautación en este operativo de “100 sacos de clorhidrato de cocaína en una embarcación tipo Go Fast, con 4 motores fuera de borda de 300 caballos de potencia, 1 teléfono satelital, 2 teléfonos inteligentes, 2 radiotransmisores, un GPS y 2 mil 400 litros de combustible”.



Finalmente, resaltó el trabajo de las comisiones mixtas integradas por el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes, durante un lapso de 20 horas, realizaron un trabajo de inteligencia en dicha zona.



“Fuimos en su persecución, se le hicieron todos los llamados de acuerdo al protocolo para que se detuviera y más adelante estaban esperándola más fuerzas del orden público, pero ellos al principio hicieron caso omiso. Luego se dieron cuenta, se detuvieron y se rindieron”, finalizó.