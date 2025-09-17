Exodo: 500.000 palestinos han sido obligados a salir de la ciudad mientras Israel sigue bombardeando, dejando medio centenar de muertos

El pueblo de Gaza es obligado a salir de sus tierras por el gobierno genocida de Israel Credito: Agencias

Medio centenar de personas, entre ellas mujeres y niños, murieron el miércoles en bombardeos del Ejército israelí (IDF) sobre la Franja de Gaza, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales. Entre los lugares alcanzados se encuentra el hospital infantil Al-Rantisi, que recibió tres impactos que obligaron a evacuar a unos 40 pacientes, según los informes.

En el centro de Gaza, el hospital Al-Awda informó de que un ataque israelí alcanzó una casa en el campo de refugiados urbano de Nuseirat, matando a tres personas. Dos padres y su hijo también murieron cuando un ataque alcanzó su tienda de campaña en la zona de Muwasi, al oeste de la ciudad de Jan Younis, dijeron funcionarios del hospital Nasser, adonde fueron trasladados los cadáveres.

Cerca de 500.000 palestinos han abandonado la mayor ciudad del territorio palestino en las últimas horas, según datos de las FDI, de un millón aproximadamente que se encuentran en el lugar, según estimaciones de Naciones Unidas.

Palestinos desplazados huyen de la ciudad de Gaza a pie y en vehículos cargados con sus pertenencias por la carretera costera hacia el sur de Gaza, 17 de septiembre de 2025. - AP Photo

Se cree que cientos de miles permanecieron en la ciudad debido al número de evacuados que atascaban la carretera de Al-Rashid, que sigue la costa mediterránea. Sin embargo, el Ejército anunció que se abrirá una segunda ruta de evacuación, en Salah a-Din, la principal arteria que conecta el norte y el sur de Gaza.

La carretera permanecerá utilizable hasta el mediodía del viernes, según anunció en X el portavoz de las FDI en árabe, Avichay Adraee. La gente se dirige hacia la zona de Jan Younis, donde se encuentra la zona humanitaria de Al-Mawasi, que no ha estado exenta de los ataques israelíes en los últimos meses.

Según los medios de comunicación, la saturación de los espacios para refugiados y la falta de servicios mínimos han empujado a algunos residentes a regresar a la ciudad de Gaza. La última operación israelí, que comenzó el martes, agrava aún más un conflicto que ha convulsionado Oriente Próximo y probablemente aleja cualquier alto el fuego.

El humo se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en la Franja de Gaza, 16 de septiembre de 2025. - AP Photo

El Ejército israelí, que dice querer destruir la infraestructura militar de Hamás, no ha dado un calendario para la ofensiva, pero había indicios de que podría durar meses. Mientras tanto, la UE ha anunciado su plan más duro hasta la fecha para presionar a Israel para que ponga fin a la ofensiva en Gaza.

Las sanciones incluyen el aumento de los aranceles sobre algunos productos israelíes y la imposición de sanciones a 10 dirigentes de Hamás, colonos israelíes y dos miembros del gabinete de Netanyahu.

La UE es el mayor socio comercial de Israel, y los aranceles podrían tener efectos significativos en la economía del país. El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha prometido que Israel resistirá la campaña europea.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró que su país colaborará con Noruega "para poner un fondo sobre la mesa" que ayude a compensar al Gobierno palestino de Cisjordania por los ingresos fiscales que le retiene Israel.

"Israel está intentando aniquilar la idea y la posibilidad de un Estado palestino con bombas en Gaza en una auténtica masacre", dijo Albares en una visita a Egipto. En febrero de 2024, Noruega dijo que transferiría fondos fiscales a la Autoridad Palestina (AP), que gobierna Cisjordania, congelados desde hace meses por una disputa con Israel.

Israel recauda impuestos y aduanas en nombre de la AP. Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel, en el que murieron unas 1.200 personas y que desencadenó la ofensiva en Gaza, Israel se ha negado periódicamente a realizar las transferencias, alegando el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, que los fondos apoyaban el terrorismo.

Palestinos desplazados huyen del norte de Gaza por la carretera costera hacia el sur, 16 de septiembre de 2025. - AP Photo

Mientras tanto, el Papa León XIV expresó su "profunda" solidaridad con los palestinos y exigió a Israel que respete el derecho internacional humanitario. "Ante el Señor Todopoderoso que ordenó ''No matarás'' y ante toda la historia de la humanidad, toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida", dijo el pontífice el miércoles.