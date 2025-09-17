Retornan a suelo venezolano 5 niños secuestrados por Estados Unidos

Encuentro de los niños con sus familiares

17 de septiembre de 2025.- Gracias al esfuerzo del Gobierno Bolivariano y a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, 5 madres venezolanas, en un emotivo acto, recibieron a 5 niños secuestrados por el Gobierno de los Estados Unidos, quienes finalmente han sido traídos de vuelta a su hogar, marcando un hito significativo en su retorno.



En este sentido, junto a los infantes venezolanos, retornaron a suelo patrio 185 pasajeros, entre los cuales se detallan 16 mujeres, 164 hombres, 1 niña y 4 niños.



Tras su arribo en el vuelo número 68 de esta Gran Misión, un equipo multidisciplinario integrado por representantes de los diferentes órganos de seguridad del Estado venezolano, ofrecieron atención médico-social integral a este nuevo grupo de connacionales.



Cabe destacar, que estos infantes eran esperados desde el pasado viernes 12 de septiembre por sus padres, quienes expresaron su profunda gratitud al presidente Nicolás Maduro por facilitar este regreso, el cual reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que han sufrido en su ausencia.