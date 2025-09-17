Londres sacudida con histórica protesta anti-Trump: "¡Trump fuera!" y "¡Trump, vete!"

La imagen caricaturizada de un Trump grotesco se populariza cada vez más Credito: Agencias

Miles de personas se manifiestan en Londres en rechazo a la visita oficial de Trump al Reino Unido, acusándolo de intentar blanquear el genocidio en Gaza.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido con una multitudinaria protesta popular en Londres, durante su segunda visita oficial al Reino Unido.

La gran marcha sacudió Londres y a puertas de Castillo de Windsor, hogar familiar de los monarcas británicos, en momentos en que Trump y su esposa Melania llegaron al castillo histórico, donde el mandatario estadounidense iba a recibir un "espectacular bienvenida" real por parte de Carlos III.

Los manifestantes indignados reunidos frente a Windsor coreaban "¡Trump fuera!" y "¡Trump, vete!".

Los participantes, de diversas nacionalidades y sectores de la sociedad, portaron pancartas y corearon consignas contra Trump, calificándolo de líder racista y autoritario, y subrayaron que no tiene cabida en el país.

Entre la multitud, algunos participantes portaban banderas de Palestina e Irán, condenando el apoyo incondicional de Trump al régimen de Israel en el genocidio en curso en la Franja de Gaza, así como los ataques ilegales de Estados Unidos contra el país persa y las sanciones unilaterales de Washington contra la nación iraní.

FUENTE: X FUENTE: SECRET LONDON FUENTE: X FUENTE: X FUENTE: CBC FUENTE: X

yzl/mrg