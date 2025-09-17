Irlanda, Bélgica y Escocia piden sancionar a Israel por genocidio

El dolor de una niña gazatí ante la violencia del estado de Israel Credito: Agencias

Irlanda, Bélgica y Escocia piden imponer sanciones a Israel luego de que una comisión de la ONU confirmara que el régimen sionista comete genocidio en Gaza.

El presidente irlandés, Michael D. Higgins, declaró el martes que Israel y los países que lo arman deberían ser expulsados ​​de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"No debemos dudar más en poner fin a nuestro comercio con los autores de estos crímenes contra nuestros semejantes", enfatizó.

Higgins denunció el silencio que algunos países poderosos de la Unión Europea (UE) han guardado ante el sufrimiento y el hambre de niños demacrados por el desastre humanitario registrado en Gaza.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, llamó en un discurso a intensificar la presión internacional sobre Israel para que detener el ataque a Gaza, y subrayó que el informe de la ONU deja claro que "se está produciendo un genocidio e Israel debe rendir cuentas".

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, revela que la cifra real de los decesos en Gaza puede ser diez veces mayor de lo estimado.

Entretanto, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, anunció que su país apoyaría cualquier sanción que la Unión Europea propusiera contra Israel.

"Apoyaremos cualquier sanción propuesta por la UE contra Israel sin ninguna discusión", afirmó.

El primer ministro escocés, John Swinney, también pidió el procesamiento y las sanciones contra el régimen israelí, alertando que el silencio y la inacción ante el genocidio israelí en Gaza no deberían ser una opción.

"Israel debe ser juzgado y se le deben imponer sanciones", apostilló.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, mediante un informe, afirmó el martes que el régimen de Israel cometió "genocidio" contra los palestinos en la Franja de Gaza.

El organismo utilizó oficialmente por primera vez el término "genocidio", recalcando que las autoridades israelíes y elementos afiliados a ellos han cometido cuatro de los cinco actos de genocidio en Gaza, según la definición determinada para este término en el derecho internacional.

El régimen ha estado llevando a cabo este proceso durante los últimos dos años con el objetivo de destruir a los palestinos imponiendo la hambruna en Gaza. Se han recogido 60 000 pruebas a este respecto.