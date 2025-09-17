INAMEH reporta nubosidad de parcial a fragmentada predomina en gran parte del territorio nacional

En horas de la mañana predominará nubosidad de parcial a fragmentada sobre gran parte del país, con desarrollo de mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas en áreas de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, la Región Insular, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia, señala el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, en horas de la tarde y noche prevalecerá desarrollo nuboso en la mayor parte del territorio nacional, con precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas, que serán más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, habrá nubosidad parcial en horas de la mañana, con desarrollo de mantos nubosos después del mediodía, asociado a precipitaciones dispersas, que se disipan en horas de la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C de mínima y los 31°C de máxima.