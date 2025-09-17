Presidente Maduro: "Todos los sectores de Venezuela se reconciliaron para hacer frente a EEUU"

El presidente de la República, Nicolás Maduro aseguró este martes que "todos los sectores" productivos, económicos y políticos se "reconciliaron" para unirse a las estrategias de "defensa" de la soberanía y "verdad" de Venezuela ante las "agresiones" del Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Estado durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, puntualizó que, ante las "violaciones a todas las normativas, tratados y acuerdos internacionales" por parte de Estados Unidos, el "espíritu patriótico despertó", aseverando que el "asedio" contra Venezuela "no es solo nacional", sino que afecta a todo el continente y el mundo.

"¿Cuánto te habíamos buscado, reconciliación? Venezuela se está reconciliando con los principios grandiosos de justicia, verdad, igualdad, que fueron levantados por nuestros padres y nuestras madres libertadores de un continente entero y jamás se rindieron ante las amenazas", dijo.



Asimismo, señaló que "en todo el mundo" hay un "repudio" al "intento" de Estados Unidos de "agredir" a Venezuela, y aclaró que la presencia en el Caribe es una "amenaza de guerra".



"Si hubiera una grave crisis política de confrontación, de violencia interna, que tuviese que ser canalizada, tendría que ser por medio de un diálogo directo entre venezolanos, jamás, como han pretendido algunos blancos criollos, de amenazas de lanzar misiles, bloqueo u invadirlo. Creo que en eso hay un consenso nacional", manifestó, mientras explicaba que el 93% rechazan las amenazas militares contra Venezuela.

"Todos los sectores" participan

En el evento, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que "todos los sectores" del país han acordado "avanzar en una defensa orgánica" para garantizar la paz y soberanía de la nación.



El diputado expresó que se organizarán mesas "de debate y acción" que estarán compuestas por los equipos de diplomacia, que se encargará de llevar "la verdad de Venezuela a todo el mundo"; jurídico, que contrarrestará "los falsos testimonios"; y una de carácter político para articular las acciones a nivel nacional.



Mientras que también tomó la palabra, el gobernador de Cojedes, el opositor Alberto Galíndez, quien pidió que algunos sectores "dejen de promover agresiones" contra Venezuela y puedan participar en los "diálogos, votos y conversación constructiva".



Galíndez indicó "manifiesto mi posición firme y democrática de seguir en la lucha hasta lograr la paz y reconciliación del pueblo de Venezuela. Apoyo esta iniciativa (haciendo referencia al consejo), pueden contar conmigo".