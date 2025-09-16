Barcos de EEUU tendrán que retroceder

(VIDEO) Xi confirma defensa a Venezuela

Por: | | Versión para imprimir

¡China soltó su escudo en el Caribe! ¡Hoy lo ha reiterado! ¡La defensa a Venezuela es innegociable!

¡China soltó su escudo en el Caribe! ¡Hoy lo ha reiterado! ¡La defensa a Venezuela es innegociable!

Credito: Prensa Alternativa

Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Credito: Prensa Alternativa

Xi confirma DEFENSA a Venezuela! Buques de EEUU tendrán que RETROCEDER!

Xi confirma DEFENSA a Venezuela! Buques de EEUU tendrán que RETROCEDER!

Credito: Prensa Alternativa

Martes, 16 de septiembre de 2025.- ¡China soltó su escudo en el Caribe! ¡Hoy lo ha reiterado! ¡La defensa a Venezuela es innegociable!

China lo confirmó pone el pecho por Venezuela y lanza una amenaza a los EEUU, no es un frase hueca ni un gesto par la galería, Pekín habló con claridad, midió las palabras y señaló el peligro, si Washington insiste en su juego en El Caribe habrá respuesta firme y sostenida.

Un destructor estadounidense interceptó y ocupó durante ocho horas una pequeña embarcación pesquera venezolana

En ese marco China advirtió que las sanciones de Estados Unidos amenazan la Paz y la seguridad regionales y que no aceptará excusas envueltas en propagandas y drogas.

Pekín ha estallado por el asalto a un pesquero venezolano a 48 millas náuticas de La Blanquilla, en plena Zona Económica Exclusiva.

Lin Jian, portavoz de la Cancillería china, ha enviado un ultimátum aprobado por Xi Jinping.





Noticia relacionada: VIDEO) China lanza salvavidas a Venezuela

Esta nota ha sido leída aproximadamente 856 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad