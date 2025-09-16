(VIDEO) Xi confirma defensa a Venezuela

Martes, 16 de septiembre de 2025.- ¡China soltó su escudo en el Caribe! ¡Hoy lo ha reiterado! ¡La defensa a Venezuela es innegociable!



China lo confirmó pone el pecho por Venezuela y lanza una amenaza a los EEUU, no es un frase hueca ni un gesto par la galería, Pekín habló con claridad, midió las palabras y señaló el peligro, si Washington insiste en su juego en El Caribe habrá respuesta firme y sostenida.



Un destructor estadounidense interceptó y ocupó durante ocho horas una pequeña embarcación pesquera venezolana



En ese marco China advirtió que las sanciones de Estados Unidos amenazan la Paz y la seguridad regionales y que no aceptará excusas envueltas en propagandas y drogas.



Pekín ha estallado por el asalto a un pesquero venezolano a 48 millas náuticas de La Blanquilla, en plena Zona Económica Exclusiva.



Lin Jian, portavoz de la Cancillería china, ha enviado un ultimátum aprobado por Xi Jinping.







