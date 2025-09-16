INTT anuncia nuevas jornadas para trámites vehiculares a nivel nacional

16 de septiembre de 2025.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), garantizará la atención directa y la emisión de trámites vehiculares en diversas comunidades del país, durante la semana comprendida entre el 15 y el 19 de septiembre, como parte de las jornadas especiales de servicio al pueblo.



Estas actividades comenzaron el lunes 15 de septiembre, cuando la jornada se llevó a cabo en el municipio Ospino, específicamente en la Escuela Trinidad, frente a la Plaza Bolívar de la localidad.



Este martes, se activarán cuatro operativos: 2 en el estado Monagas, en el Concejo Municipal de Sotillo y en el sector La Muralla del municipio Maturín; uno en el estacionamiento de la Oficina del INTT en San Fernando de Apure; y otro en la sede de la Alcaldía de Churuguara.



El miércoles, el INTT estará presente en los siguientes puntos:



* Club Zumaque (PSUV), ubicado en la avenida principal con 3ra transversal Campo Lagunillas, Ciudad Ojeda



* Plaza Miranda, Guanta, estado Anzoátegui



* Terminal de Pasajeros de Casanay, estado Sucre



* Sede del PSUV en la Plaza Bolívar de San Carlos, estado Cojedes



* Plaza Bicentenaria de Maracay, estado Aragua



* Casa del PSUV, Guacara, estado Carabobo



* Casa de la Cultura Juan Miguel Roo, estado Yaracuy



El jueves, se desarrollarán cuatro operativos: El primero en el Consejo Comunal del municipio Fernández Feo, del estado Táchira; el segundo en el municipio Ospino, en el Liceo La Corteza, estado Portuguesa; el tercero en la Plaza del Estudiante de Maracay, estado Aragua; y el cuarto en el Concejo Municipal de Puerto Cabello, estado Carabobo.



Finalmente, el viernes 19 de septiembre, la jornada se realizará en Tinaquillo, estado Cojedes, en la sede del PSUV de la localidad Vegas de Tamanaco.



El INTT reafirma el compromiso con la legalidad, la seguridad vial y la atención ciudadana, consolidando su presencia activa en todo el territorio nacional a través de estos operativos.

