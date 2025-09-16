Lara: Muere entrenador de beisbol al chocar y caer a una altura de 20 metros

Muere trágicamente al caer a una altura de 20 metros tras chocar su moto con un muro Credito: Agencias

Este domingo en horas de la tarde, ocurrió un accidente de tránsito en el que perdió la vida Erick Castillo, destacado entrenador de la Escuela de Beisbol EC9, en Barquisimeto al presuntamente colearse en la motocicleta que conducía, estrellarse contra un muro y posteriormente caer al vacío, a una altura aproximada de 20 metros, mientras se desplazaba por la avenida Ribereña, a la altura del distribuidor Jirahara de la capital larense.

Medios locales reportaron que, de acuerdo con lo relatado por testigos que transitaban por el lugar, el entrenador perdió el control de su motocicleta la cual derrapó varios metros por el asfaltado hasta impactar con la defensa.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, acudieron rápidamente al sitio del suceso para trasladar de urgencia al deportista hasta el Hospital Central Antonio María Pineda, en la capital larense. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Castillo era un entrenador muy apreciado en la comunidad deportiva de Barquisimeto, dada su destacada trayectoria en la formación de prospectos para el beisbol.

Padres, jugadores y entrenadores expresaron su pesar a través de mensajes de condolencia en redes sociales. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la causa del siniestro.