(VIDEO) Unión soberana ante amenazas injerencistas

Maduro señaló directamente la presencia de barcos misilísticos y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, lo que considera una clara amenaza a la estabilidad nacional.
El mandatario reveló que él y miembros clave de su gabinete, como el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, han sido objeto de amenazas personales.
Según el presidente, la respuesta de su gobierno a estas agresiones ha sido fortalecer al pueblo, capacitándolo para defender su proyecto político. Maduro aseveró que los venezolanos son "gente honesta y revolucionarios del siglo xxi", y que precisamente por esta identidad, son blanco de persecución. Venezuela es hoy día un baluarte contra las agresiones imperialistas, y el pueblo, como el principal protagonista en la defensa de la revolución bolivariana.
INVITAMOS A Eder Peña. Investigador y columnista de Misión Verdad