(VIDEO) Unión soberana ante amenazas injerencistas

Martes, 16 de septiembre de 2025.- En una rueda de prensa con medios internacionales, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que el país está librando una "gran batalla por la verdad", en un escenario crucial para defender la soberanía del país.Maduro señaló directamente la presencia de barcos misilísticos y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, lo que considera una clara amenaza a la estabilidad nacional.El mandatario reveló que él y miembros clave de su gabinete, como el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, han sido objeto de amenazas personales.Según el presidente, la respuesta de su gobierno a estas agresiones ha sido fortalecer al pueblo, capacitándolo para defender su proyecto político. Maduro aseveró que los venezolanos son "gente honesta y revolucionarios del siglo xxi", y que precisamente por esta identidad, son blanco de persecución. Venezuela es hoy día un baluarte contra las agresiones imperialistas, y el pueblo, como el principal protagonista en la defensa de la revolución bolivariana.INVITAMOS A Eder Peña. Investigador y columnista de Misión Verdad