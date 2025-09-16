Trump demanda a The New York Times por 15.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra The New York Times por 15.000 millones de dólares.

A través de un pronunciamiento publicado en Truth Social, Trump tildó al medio impreso como «uno de los peores y más degenerados de la historia del país» y lo acusó de «ser portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical»; al tiempo que lo describió de manera sarcástica como un medio que utiliza «un método para mentir sobre su presidente favorito (¡YO!)».

El mandatario estadounidense aseguró que el NYT hizo una «contribución ilegal» a la campaña electoral de la exvicepresidenta Kamala Harris, al haber puesto su respaldo al Partido Demócrata «en el centro de la portada», lo que calificó como «inaudito».

«Al New York Times se le ha permitido mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, y eso se acaba ya», concluyó el mandatario.

El pasado mes de julio, Trump demandó al propietario de The Wall Street Journal también por difamación y difundir ‘fake news‘, luego de que el diario publicara un artículo sobre una carta que supuestamente le envió al fallecido Jeffrey Epstein.

Responde el NYT: «Es un intento de detener el periodismo independiente

Por su parte, el New York Times emitió un comunicado, argumentando que no existen razones de peso que sustenten dicha acción, por lo tanto, considera que «es un intento de detener el periodismo independiente».

«Esta demanda carece de fundamento. Carece de cualquier reclamación legítima y, en cambio, es un intento de reprimir y desalentar la información independiente. El New York Times no se dejará disuadir por tácticas de intimidación»- escribió el portavoz del diario.

Agrega el comunicado del New York Times que «seguiremos investigando los hechos sin temor a favoritismo y defendiendo el derecho de los periodistas, amparado por la Primera Enmienda, a hacer preguntas en nombre del pueblo estadounidense».

FUENTERT y New York Times