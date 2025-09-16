Diosdado Cabello: "A la hora de defender la patria, se vale todo, menos hacerse el pendejo"

El Secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela es un país en paz que trabaja para preservar la tranquilidad de su pueblo. "Luchamos por nuestra independencia, soberanía y por la paz de América. Nos asedian con argumentos falsos, pero aquí hay un presidente electo por todos los venezolanos, Nicolás Maduro Moros, y lo respaldamos" .

"Venezuela defenderá su independencia contra quien sea, cuando sea y como sea. No hay nada como la patria, y no nos haremos los desentendidos ante las agresiones" . Criticó la "arrogancia imperial" de Estados Unidos y denunció que las acusaciones contra Venezuela, como la de ser un "cartel de la droga", son supuestos falsos y negados por instancias internacionales .

El vicepresidente del PSUV reiteró que Venezuela es un país en paz que trabaja para preservar la tranquilidad de su pueblo. "Luchamos por nuestra independencia, soberanía y por la paz de América. Nos asedian con argumentos falsos, pero aquí hay un presidente electo por todos los venezolanos, Nicolás Maduro Moros, y lo respaldamos" .

"Con la independencia, con la soberanía y su preservación de Venezuela, se juega la independencia, la soberanía de todo el Caribe y América. De todo el Caribe y América. Por eso es que nos atacan, por eso es que nos quieren invadir, asediar. Y nosotros estamos prestos y listos, un pueblo decidido a preservar nuestra independencia y nuestra soberanía en el marco de la constitución y la ley", aseveró.

"A la hora de defender la patria se vale todo, todo, menos hacerse el pendejo. No hay nada como la patria, la independencia de nuestro país. Y la vamos a defender contra quien sea, cuando sea y como sea (...) Como ha dicho el hermano presidente, máxima presión de parte de ellos, máxima preparación de parte nuestra; máxima presión de parte de ellos, máxima organización de parte de parte nuestra. El pueblo sabe el rol que le corresponde", subrayó.

Cabello destacó que el alistamiento convocado por el jefe de Estado para el pasado fin de semana comprendió diversas fases de seguridad.

"El pueblo se fue a los cuarteles de Venezuela a compartir con sus soldados, pero también a recibir formación, información dentro del método táctico de resistencia revolucionaria, de armas de fuego, de camuflaje, de primeros auxilios, todo lo que significa que nuestro pueblo se esté preparando. Como ha dicho el humano presidente, máxima presión de parte de ellos, máxima preparación de parte nuestra, organización. Es un pueblo que sabe el rol que le corresponde", resaltó.