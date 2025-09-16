Autoridades pronostican cielo despejado en gran parte del territorio nacional

El pronóstico del tiempo para este martes en Venezuela muestra que en la madrugada y la mañana se mantendrá con cielo mayormente despejado en gran parte del país. Sin embargo, en Bolívar, Amazonas y Zulia se esperan lluvias y chubascos dispersos en algunas zonas.





La información fue publicada en la cuenta oficial de la red social Instagram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en su pronóstico emitido para las próximas 24 horas, donde reseñó que se espera cielo con nubosidad parcial ha despejado en la mayoría del territorio nacional. Aunque, en los estados Bolívar, Amazonas y Zulia se esperan cielo nublado con probabilidad de lluvias o chubascos de corta duración.



Del mismo modo, en la tarde y noche, la situación climática se intensificará con precipitaciones de intensidad variable en varias regiones, incluyendo Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, así como en los Llanos Centrales y Occidentales, los Andes y Zulia.



Esta actividad lluviosa será reforzada por el calentamiento diurno y la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Con información de INAMEH / Prensa VTV

