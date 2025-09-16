Empresario Alberto Vollmer niega reunión en Washington para una "transición" negociada en Venezuela

16-09-25.-El empresario y presidente de Ron Santa Teresa, Alberto Vollmer, emitió este lunes 15 de septiembre un comunicado en el que niega las informaciones que circularon en redes sociales desde el pasado viernes 12 de septiembre sobre su supuesta participación en reuniones en Washington, Estados Unidos, para proponer una transición negociada en Venezuela.

La información en la que lo mencionan, hace referencia a una supuesta reunión en la que los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez estarían involucrados.

En el texto, Vollmer afirmó: «Deseo aclarar de manera categórica que esa información es falsa. No sostuve reuniones con esas instituciones, ni en representación de nadie y mucho menos con esa infamia de contenido».

Alberto C. Vollmer es actualmente, es presidente y CEO de Ron Santa Teresa, vicepresidente en el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI), miembro de INTER-AMERICAN Dialogue, director de Domegas y fundador del Proyecto Alcatraz. Además, forma parte de la Junta Directiva del Instituto de las Américas.