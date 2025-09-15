Donald Trump ordena a un Parque Nacional retirar la famosa fotografía de un esclavo mostrando cicatrizes

“La espalda flagelada” muestra la espalda llena de cicatrices del esclavo fugitivo Peter Gordon en Luisiana, 1863. Credito: (McPherson & Oliver/Galería Nacional de Arte)

15 de septiembre de 2025.-Tras la amenaza de medidas drásticas contra lo que su administración denominó "ideología corrosiva" en los museos estadounidenses, Donald Trump ordenó a un parque nacional retirar una famosa fotografía de un hombre que fue esclavo mostrando su espalda con cicatrices, informó El Correo de Washington.

El Washington Post, que informó primero la noticia el lunes por la noche, no especificó qué parque se vería afectado por la retirada de la fotografía y citó fuentes anónimas. Sin embargo, el artículo indicó que era uno de los "múltiples" parques afectados por las órdenes, que se centran en "letreros y exhibiciones relacionadas con la esclavitud en varios parques nacionales", según el artículo.

Tomada en 1863, la fotografía muestra a un hombre que posiblemente se llamaba Peter, quien escapó de una plantación en Luisiana y posteriormente fue examinado por médicos que descubrieron la maraña de cicatrices en su espalda, resultado de repetidos y brutales azotes.

La imagen se reimprimió ampliamente en su época como prueba de los horrores de la esclavitud, que algunos estadounidenses no pudieron presenciar en primera persona. Informalmente, la imagen se conoce como "La Espalda Azotada". Sigue siendo una imagen clave de su época.

El artista Arthur Jafa, por ejemplo, ha incluido versiones de ella en instalaciones recientes. La Galería Nacional de Retratos, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, la Galería Nacional de Arte y muchos otros museos poseen grabados de ella.

Según el Washington Post, la orden de Trump exigió la retirada de información y señalización en el Parque Histórico Nacional de Harpers Ferry en Virginia Occidental.

El sitio de la Casa Presidencial en Filadelfia también podría verse afectado, según informaron al Post sus empleados.

En marzo, en una orden ejecutiva dirigida a los museos administrados por el Smithsonian, Trump destacó el Parque Histórico Nacional de la Independencia, cuyas exhibiciones, afirmó, planteaban la idea de que “Estados Unidos es supuestamente racista”.

Un portavoz del Servicio de Parques confirmó al Post que las exhibiciones bajo la égida de la organización estaban siendo revisadas, afirmando:

«Los materiales interpretativos que enfatizan desproporcionadamente aspectos negativos de la historia de Estados Unidos o de figuras históricas, sin reconocer el contexto más amplio ni el progreso nacional, pueden distorsionar involuntariamente la comprensión en lugar de enriquecerla». No es la primera vez que la administración Trump ataca exhibiciones relacionadas con la esclavitud.

En agosto, Trump afirmó que los museos del Smithsonian enfatizan «lo terrible que fue la esclavitud», una señal más de que estaban «FUERA DE CONTROL».