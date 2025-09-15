Corea del Sur investiga abusos de derechos humanos en redada de sus trabajadores de Hyundai en Estados Unidos

Mientras Donald Trump insiste en que los trabajadores extranjeros son "bienvenidos"

La detención de más de 300 trabajadores tras una redada de las autoridades de inmigración en una planta de Hyundai en Georgia ha sorprendido al aliado clave de Estados Unidos.

HONG KONG 15 de septiembre de 2025.- Corea del Sur anunció el lunes que investigará si sus trabajadores sufrieron violaciones de derechos humanos durante una redada de las autoridades estadounidenses, mientras el presidente Donald Trump insistía en que no quería "alejar" la inversión extranjera, informó NBC.com.

Los trabajadores extranjeros son "bienvenidos" en Estados Unidos, declaró Trump el domingo en redes sociales tras el emotivo regreso de más de 300 trabajadores a Corea del Sur. Sin embargo, su detención tras una redada de las autoridades de inmigración en una planta de Hyundai en Georgia ha conmocionado a Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos.

"Tengo entendido que el gobierno está llevando a cabo una revisión más exhaustiva con las empresas para determinar si se produjeron violaciones de derechos humanos", declaró el portavoz presidencial Kang Yu-jung en una rueda de prensa el lunes, según la agencia de noticias Yonhap.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores está analizando si nuestras demandas se atendieron adecuadamente, y las empresas también están realizando sus propias revisiones para comprobar si alguna medida fue insuficiente, tanto por parte de Corea como de Estados Unidos", añadió Kang.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) remitió a NBC News a la Casa Blanca para que hiciera comentarios. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Seúl indicó que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó su profundo pesar por el incidente durante una reunión con su homólogo el domingo.