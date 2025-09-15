El Correo de Washington me despidió, pero mi voz no será silenciada

David Ignatius y yo recibimos el premio George Polk, en 2019 por nuestros comentarios sobre el asesinato de Jamal Khashoggi.

La semana pasada, el Washington Post me despidió.

Me manifesté contra el odio y la violencia en Estados Unidos, y eso me costó el trabajo.

Como columnista, usé mi voz para defender la libertad y la democracia, desafiar al poder y reflexionar sobre la cultura y la política con honestidad y convicción.

Ahora, soy yo quien está siendo silenciado, por hacer mi trabajo.

15 de septiembre de 2025.-En Bluesky, tras los horribles tiroteos en Utah y Colorado, condené la aceptación de la violencia política por parte de Estados Unidos y critiqué sus respuestas ritualizadas: los llamados vacíos y cliché a la reflexión y al "esto no es lo que somos", que normalizan la violencia armada y absuelven especialmente a los perpetradores blancos, mientras que no se hace nada para reducir las muertes, informó karenattiah.substack.com

Expresé tristeza y temor por Estados Unidos.

¿El motivo? Denunciar la violencia política, la doble moral racial y la apatía de Estados Unidos hacia las armas.

Hace once años, me uní al departamento de Opinión del Washington Post con un objetivo simple: usar el periodismo al servicio de la gente,

Creía en usar la pluma para recordar a los olvidados, cuestionar el poder, iluminar la oscuridad y defender la democracia. Al principio de mi carrera, el difunto editor de la página editorial del Washington Post, Fred Hiatt, me dijo que el periodismo de opinión no se trata solo de describir el mundo como es, sino como debería ser. Me dijo que deberíamos usar nuestra plataforma para hacer el bien. Esa ha sido mi guía diaria.

Como editor fundador de Opiniones Globales, creé un espacio para voces valientes y diversas de todo el mundo, especialmente de aquellos exiliados por decir la verdad. Su valentía me inspiró. Cuando mi escritor, el columnista de Global Opinions, Jamal Khashoggi, fue brutalmente asesinado por agentes del régimen saudí por sus palabras, luché con vehemencia durante años por la justicia, arriesgando mi vida y mi seguridad para exigir responsabilidades y defender la libertad de prensa global. Por este trabajo, fui honrado con reconocimiento mundial, prestigiosos premios y la cercanía con las personas más poderosas del mundo.