Mérida: Iahula moderniza el servicio de Radiología e Imagenología en beneficio de los pacientes

Una importante labor de mantenimiento, rehabilitación y acondicionamiento se llevó a cabo en las áreas de Radiología e Imagenología del principal centro de salud del estado, mejorando la operatividad y las condiciones laborales de sus trabajadores.

(15/09/2025).- El servicio de Radiología e Imagenología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), experimentó una importante intervención en materia de rehabilitación y modernización. Las mejoras, anunciadas por el Coordinador Técnico, Miguel Guerrero, buscan optimizar la atención a los pacientes y mejorar las condiciones laborales del personal, a través del mantenimiento de los equipos, las instalaciones y la adecuación de nuevos espacios.

Modernización y acondicionamiento de áreas

Las gestiones realizadas incluyeron un exhaustivo mantenimiento del área de radiología de emergencia. Se reemplazaron piezas y se realizaron labores de mantenimiento general en el cielo raso, además de mejorar la ambientación en las áreas donde se encuentran los equipos. Guerrero destacó la importancia de estas mejoras, ya que crean un entorno más propicio para los estudios de rayos X.

Asimismo, se efectuó una reparación y acondicionamiento en el área de los digitalizadores, donde se procesan las imágenes, garantizando su correcto funcionamiento. Se les aplicó mantenimiento y se optimizó su sistema de refrigeración, dado que estos equipos operan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Beneficios para el personal y los pacientes

En beneficio del personal técnico, se rehabilitó el área de descanso, la cual fue equipada con nuevos colchones para asegurar el adecuado reposo de los Radiólogos. Adicionalmente, se activó una nueva Sala de Informes y se reactivaron los estudios contrastados, un servicio esencial tanto para el diagnóstico clínico de los pacientes como para la formación académica de médicos y especialistas.

El Coordinador Técnico, Miguel Guerrero, expresó su profundo agradecimiento a todos los que contribuyeron a este logro. Subrayó la dedicación de la doctora María del Carmen Gutiérrez, Jefa del servicio de Radiología, así como el apoyo de la gobernación del estado Mérida, liderada por el Gobernador Arnaldo Sánchez; a la Autoridad Única de Salud del estado, Moraima Salazar; a la Directora de la Institución, Dra. Chiquinquirá Perozo; a la Dirección Administrativa del Hospital, y todos aquellos que hicieron posible la culminación de esta obra para brindar un servicio de mayor calidad.