Organismos de seguridad capturan lancha con más de 3 mil kilos de drogas

15 de septiembre de 2025.- Los organismos de seguridad venezolanos interceptaron una lancha la cual transportaba más 3 mil kilos de cocaína, la información compartida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, durante una rueda de prensa internacional.



«Hoy hemos tenido un gran éxito porque acabamos de hacer la intercepción legal de una lancha con 3 mil 600 kilos de cocaína», anunció el jefe de Estado, quien también señaló el uso de la fuerza proporcional con las personas que operaban el vehículo acuático.



«El producto ha sido capturado y seguramente procederá a los mecanismos de destrucción», extendió el mandatario venezolano. Asimismo, indicó que Venezuela dispone de una amplia experiencia en la intercepción aérea contra narcotraficantes y contrabandistas.



En cuanto a la reciente hostilidad por parte del gobierno de Estados Unidos contra el Gobierno Bolivariano y la Patria venezolana, señaló que esto agrava las comunicaciones bilaterales que hoy están «deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje». «Así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas nunca jamás habrá nada y lo saben», concluyó.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)