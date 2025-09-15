La fuerte advertencia de China ante posible 'golpe' de la OTAN a su economía

Pekín dará una respuesta decisiva y defenderá su soberanía si sus intereses se ven perjudicados, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, al ser preguntado sobre las exigencias de EE.UU. a los países del G7 y la OTAN de imponer aranceles al gigante asiático por la importación de petróleo ruso para presionarlo a participar en la resolución del conflicto ucraniano.

"Si se socavan los derechos e intereses legítimos de China, tomará represalias con firmeza y salvaguardará firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo", afirmó durante una conferencia de prensa, subrayando que Pekín se opone firmemente al "abuso de sanciones unilaterales ilegales y la 'jurisdicción de brazo largo' contra la nación asiática.

En ese contexto, el vocero indicó que la cooperación económica, comercial y energética con países de todo el mundo, incluida Rusia, es "legítima e irreprochable". "Las acciones de EE.UU. constituyen una típica intimidación unilateral y coerción económica, que socava gravemente las normas del comercio internacional y amenaza la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales", destacó.

Respecto a la crisis ucraniana, subrayó que, desde el primer día de las hostilidades, el gigante asiático ha mantenido "una postura objetiva e imparcial, insistiendo en promover la paz y el diálogo". Reiteró que el diálogo y la negociación son la única salida viable del conflicto.

El pasado sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó una carta "a todas las naciones de la OTAN y al mundo" en la que insta al aumento de sanciones a los países que compren petróleo ruso. Según el mandatario, esto, junto con la imposición de aranceles del 50 % al 100 % a China por parte de la OTAN, que se retirarán por completo tras el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, también "contribuirá enormemente a poner fin" a las hostilidades

Respecto al conflicto ucraniano, Pekín ha pedido en reiteradas ocasiones una solución política entre Moscú y Kiev, destacando su disposición a contribuir a ella. Asimismo, ha subrayado en varias ocasiones que siempre se han comprometido a promover el diálogo, que nunca han proporcionado armas letales a las partes del conflicto y que controlan "estrictamente" la exportación de artículos de doble uso