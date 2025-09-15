Padrino López a los pescadores: "no tengan terror, los vamos a proteger"

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el asalto del pasado viernes al buque atunero, Carmen Rosa, como «bochornoso» y aseguró que el Gobierno Bolivariano protegerá a los pescadores , razón por la cual no deben «caer en el terror».

Tal señalamiento lo hizo en el marco del balance ofrecido este domingo con respecto a la jornada denominada «Pueblo a los cuarteles», llevada a cabo el sábado .

Padrino informó que los pescadores estaban autorizados para realizar su actividad y fueron sorprendidos por un destructor estadounidense que se dirigió a ellos para «hacerles una visita y registro que duró 8 horas».

«Yo nunca en mi vida- afirmó- había visto un registro de 8 horas. Dos horas máximo, pero fueron 8 horas interrumpiendo la faena de estos pescadores humildes. Estaban (los pescadores) debidamente autorizados por el Estado venezolano, ya que forman parte del sistema de pescadores que hemos creado, para traer los peces a tierra».

El general en Jefe , relató que la misma tripulación del buque Carmen Rosa, «divisó al destructor», ya que «lo tenían en línea de vista, además que estaba también en línea de vista de nuestra Armada bolivariana».

Los pescadores explicaron que «los gringos que abordaron estrepitosamente el buque, los engañaron, ya que les dijeron que ellos tenían comunicación con Caracas», afirmó el titular de Defensa.

«Se supone que para hacer una operación de esa naturaleza tienen que notificarnos a nosotros, respetando los convenios. No lo hicieron. Engañaron a los pescadores, dijeron que estaban en comunicación con nosotros y todavía estamos esperando el reporte final de esa visita y registro a los pescadores. Es decir que aquí , cero Convención del Mar, cero tratados de los que hemos suscritos con los Estados Unidos en materia de droga en la Mar. Es decir una violación a los tratados, al derecho internacional. Es bochornoso este hecho», enfatizó.

El alto oficial dijo que es inexplicable que «un destructor con una tripulación de 380 personas, con capacidad de lanzamiento vertical de misiles, misiles antiaéreos , misiles cruceros, antisubmarinos, y dotado de un cañón de 127 milímetros», con tanto poder haya sido utilizado con el propósito de «amedrentar» y » humillar a nuestros pescadores», advirtió.

Al respecto les dijo a los pescadores, (no solamente a los de Venezuela), que «no caigan en el terror».

Afirmó que cuentan con la protección del Gobierno y del Presidente de la República, Nicolás Maduro.

«Nosotros vamos a acompañar a nuestros pescadores para que ejerzan su actividad productiva de pesca, debidamente autorizada en nuestros mares, en nuestras aguas jurisdiccionales. Los vamos a proteger», enfatizó.