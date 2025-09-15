INAMEH pronostica actividad lluviosa en el occidente del país

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronostica en horas de la mañana, actividad lluviosa en el occidente del país, se esperan precipitaciones variables en los estados Mérida, Táchira, Barinas y Apure con menor intensidad.

El Inameh, reseña que se registrarán algunas lluvias en el sur de Bolívar, norte de Amazonas, sectores de Yaracuy y Lara. Mientras que gran parte del Centro y Oriente del país permanecerá con cielo poco nublado.

En la tarde y noche, se prevé la formación de un núcleo de tormentas con lluvias localmente extremas en el sur del estado Amazonas y un segundo foco de chubascos fuertes con actividad eléctrica en el oeste de Zulia sobre la Sierra de Perijá, en la región andina y central las lluvias se presentarán pero de forma más aislada e intermitente.

En horas de la mañana, en la Gran Caracas se prevén algunas precipitaciones dispersas, luego del mediodía pronostica algunas zonas nubladas con lluvias. La temperatura máxima oscilará entre los 30°C, mientras que la mínima será de 17°C.