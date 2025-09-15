Ministro de Defensa de Israel Katz quedó avergonzado por que piratas informáticos turcos filtran su teléfono y lo llaman

15 de septiembre de 2025.-Hackers turcos filtraron el número de teléfono del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, compartiéndolo en redes sociales e incluso realizando una videollamada que, según se informa, Katz respondió, lo que desató burlas generalizadas, informaron medios locales el viernes, informó dailysabah.com.
La emisora estatal israelí KAN confirmó que los hackers contactaron directamente con Katz, y capturas de pantalla de la llamada circularon ampliamente en línea.
La filtración desencadenó una oleada de protestas y mensajes amenazantes dirigidos a Katz, cuyo número se ha utilizado durante años y anteriormente circulaba en grupos en línea.
Yedioth Ahronoth informó que Katz respondió a la llamada, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, avergonzando a las autoridades israelíes, que ya se encontraban bajo creciente presión por su guerra genocida en Gaza.
Katz reconoció posteriormente en redes sociales que había recibido mensajes y llamadas organizadas de "varios países".
El hackeo se interpretó como una protesta simbólica contra el genocidio israelí en Gaza, lo que puso de relieve la creciente reacción negativa.