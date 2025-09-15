Ministro de Defensa de Israel Katz quedó avergonzado por que piratas informáticos turcos filtran su teléfono y lo llaman

15 de septiembre de 2025.-Hackers turcos filtraron el número de teléfono del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, compartiéndolo en redes sociales e incluso realizando una videollamada que, según se informa, Katz respondió, lo que desató burlas generalizadas, informaron medios locales el viernes, informó dailysabah.com.

La emisora ​​estatal israelí KAN confirmó que los hackers contactaron directamente con Katz, y capturas de pantalla de la llamada circularon ampliamente en línea.

La filtración desencadenó una oleada de protestas y mensajes amenazantes dirigidos a Katz, cuyo número se ha utilizado durante años y anteriormente circulaba en grupos en línea.

Yedioth Ahronoth informó que Katz respondió a la llamada, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, avergonzando a las autoridades israelíes, que ya se encontraban bajo creciente presión por su guerra genocida en Gaza.

Katz reconoció posteriormente en redes sociales que había recibido mensajes y llamadas organizadas de "varios países".

El hackeo se interpretó como una protesta simbólica contra el genocidio israelí en Gaza, lo que puso de relieve la creciente reacción negativa.