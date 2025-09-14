Marco Rubio visita Israel tras el ataque a Qatar mientras se intensifican los ataques israelíes en el norte de Gaza

JERUSALÉN, 14 de septiembre de 2025, El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estuvo en Israel el domingo mientras su ejército intensificaba los ataques contra el norte de Gaza, destruyendo varios rascacielos y matando al menos a 13 palestinos, informó Prensa Asociada.com.

Rubio declaró antes del viaje que buscará respuestas de las autoridades israelíes sobre cómo ven el futuro en Gaza tras el ataque israelí contra los líderes de Hamás en Qatar la semana pasada, que frustró los esfuerzos para negociar el fin del conflicto.

Su visita de dos días también es una muestra de apoyo a Israel, cada vez más aislado, mientras las Naciones Unidas celebran lo que se espera sea un debate polémico la próxima semana sobre el compromiso con la creación de un Estado palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opone firmemente al reconocimiento de un Estado palestino.

El domingo, Netanyahu, Rubio y sus esposas, junto con el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, y su esposa, visitaron el Muro de las Lamentaciones y los túneles excavados cerca de él. “Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense. Es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar”, dijo Netanyahu.

El viernes, Rubio y Trump se reunieron con el primer ministro de Qatar para abordar las consecuencias de la operación israelí. Las reuniones consecutivas con Israel y Qatar ilustran cómo la administración Trump intenta equilibrar las relaciones entre aliados clave en Oriente Medio a pesar de la condena internacional generalizada del ataque.

El ataque de Doha, que causó la muerte de al menos seis personas, también parece haber puesto fin a los intentos de lograr un alto el fuego entre Israel y Hamás y la liberación de rehenes antes de la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU, en la que se espera que la guerra de Gaza sea el tema principal.

Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de los países árabes e islámicos se reunirían en Doha el domingo para forjar un frente unido sobre el ataque israelí antes de una cumbre en Qatar el lunes que reunirá a los líderes de sus naciones para conversaciones de alto nivel.

Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, también tenían previsto dirigirse el lunes a una gran delegación bipartidista de legisladores estadounidenses que visitan Israel para reuniones y debates políticos.